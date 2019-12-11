Тамбовчанин украл полтонны металлолома с дачного участка в Чистых прудах
С территории дачного участка в поселке Чистые пруды было украдено около 500 кг металлолома. По подозрению в краже сотрудники полиции задержали 25-летнего молодого человека, проживающего в Тамбове.
Задержанный парень признался, что проник на территорию дачного участка, и, дождавшись, когда хозяин уйдет, совершил кражу. Металлолом он вывез на своем автомобиль и сдал в пункт приема металла.
- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ «Кража». Виновному грозит штраф до 200 тысяч рублей либо пять лет лишения свободы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU