Тамбовские полицейские задержали любителя марихуаны
В Сосновке полицейскими был задержан 37-летний местный житель, который хранил у себя дома наркосодержащие растения. Мужчина признался, что нарвал марихуану в сентябре этого года на одной из улиц поселка.
Всего стражи порядка изъяли у него 20 граммов марихуаны. Наркотики сотрудники полиции отправили на экспертизу.
- В отношении задержанного, который подозревается в незаконном обороте наркотиков, проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление переработка без цели сбыта наркотических средств…». Санкцией статьи виновный наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей либо лишением свободы на тот же срок, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU