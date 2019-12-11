2019-12-11T11:15:43+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские задержали любителя марихуаны

Наркотики стражи порядка нашли у мужчины в доме
Ксения АЛЕШИНА
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В Сосновке полицейскими был задержан 37-летний местный житель, который хранил у себя дома наркосодержащие растения. Мужчина признался, что нарвал марихуану в сентябре этого года на одной из улиц поселка.

Всего стражи порядка изъяли у него 20 граммов марихуаны. Наркотики сотрудники полиции отправили на экспертизу.

- В отношении задержанного, который подозревается в незаконном обороте наркотиков, проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление переработка без цели сбыта наркотических средств…». Санкцией статьи виновный наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей либо лишением свободы на тот же срок, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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