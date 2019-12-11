2019-12-11T10:25:55+03:00
Происшествия

Тамбовчанин ворвался в жилище соседки и изнасиловал ее

Мужчину отправили в колонию на 4 с половиной года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области вынесли приговор 42-летнему мужчине, который 14 июня этого года напал на свою 38-летнюю соседку. По версии следствия в этот день он незаконно проник в жилище соседки, прошел в комнату, где спала 38-летняя женщина, и, применив физическую силу, изнасиловал ее. После того, как жертве удалось вырваться от напавшего мужчины, она выбежала на улицу и обратилась за помощью к соседям.

- Собранные Жердевским МСО СУ СКР по Тамбовской области доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора., - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) и ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Приговором суда мужчине назначили наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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