Под колеса авто в Тамбовской области попали три пешехода

СЕГОДНЯ 09:51 2019-12-11T09:51:03+03:00

Аварии произошли в Тамбове, Рассказово и селе Покрово-Пригородном Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Изменить размер текста: A A

Сразу три аварии, в которых пострадали пешеходы, произошли в Тамбовской области 10 декабря. Первое ДТП зафиксировали в 7 часов 40 минут на 215 километре автодороги «Воронеж-Тамбов», проходящей по территории села Покрово-Пригородное. 70-летняя пенсионерка за рулем автомобиля «Daewoo Nexia» наехала на десятилетнего мальчика, который переходил дорогу по «зебре». С травмами ребенка доставили в Детскую областную больницу города Тамбова.

Вторая авария произошла в 10 часов 40 минут на улице Пролетарская около дома №435 города Рассказово. Здесь 39-летний водитель большегрузного «МАЗ-5440» в составе полуприцепа «Grayadams» сбил 58-летнего пешехода. Пострадавший также оказался в больнице.

Ближе к вечеру, в 17 часов 10 минут на улице Бастионной в районе дома №16 города Тамбова, 35-летняя женщина за рулем «Chevrolet Lacetti» наехала на 59-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате аварии пешеход получила травмы, ее доставили в Городскую клиническую больницу Архиепископа Луки, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU