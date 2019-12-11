2019-12-11T09:32:11+03:00
Происшествия

Студенты из Мичуринска влезли в чужой дом, чтобы раздобыть деньги на билеты и спиртное

19-летним парни выбили дверь и «обчистили» жилище в поселке Дмитриевка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Дом принадлежит родственнице одного из взломщиковДом принадлежит родственнице одного из взломщиковФото: УМВД России по Тамбовской области
Изменить размер текста:

В полицию Никифоровского района обратилась 45-летняя жительница районного центра Дмитриевка, которая сообщила, что неизвестные выбили дверь в ее доме и украли вещи. После осмотра жилища выяснилось, что оттуда пропал телевизор, звуковая колонка и приемник цифрового телевидения. Эксперт-криминалист нашел оставленные ворами следы пальцев рук и следы обуви.

Хозяйка дома вспомнила, что в этот день ей звонил родственник, который хотел зайти в гости. Молодой человек приехал вместе со своим знакомым из Мичуринска, где обучается в одном из учебных заведений. Но женщина сказала, что ее нет дома.

Выяснилось, что кража со взломом – это дело рук родственника и его приятеля. 19-летние молодые люди в тот день находились в состоянии алкогольного опьянения, им требовались деньги, чтобы добраться обратно в Мичуринск и купить еще алкоголя. Они выбили дверь в дом, проникли внутрь и забрали все ценное, чтобы потом продать.

- В следственном подразделении отделения полиции в поселке Дмитриевка возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Похищенные предметы найдены и изъяты. Молодые люди признались в краже и возместили причиненный ущерб. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением находится в суде Никифоровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове перекроют проезд вдоль здания областной администрации
В Тамбовской области женщина осталась без 900 тысяч рублей после ухода гостя
Житель Тамбовщины написал заявление в полицию на односельчанина, чтобы не возвращать ему долг
Тамбовчанка вынесла из магазина косметику почти на три тысячи рублей
В Тамбовской области пройдет проверка газового оборудования
Школьника из Тамбовской области наградили медалью за спасение жизни пенсионера
Гостиница «Тамбов» станет памятником регионального значения
Тамбовчанин украл полтонны металлолома с дачного участка в Чистых прудах
Тамбовские полицейские задержали любителя марихуаны
Елочные базары в Мичуринске, как и в Тамбове, откроются 15 декабря
Тамбовчанин ворвался в жилище соседки и изнасиловал ее
Под колеса авто в Тамбовской области попали три пешехода
На Тамбовщине собрали 10 тысяч ламп и градусников, которые содержат ртуть
В Тамбовской области мужчина «продал» свое авто парню по липовой расписке
Безработный тамбовчанин обокрал три магазина
Музей старинных книг ждет тамбовчан на бесплатные экскурсии
Мошенник похитил у бизнесмена из Моршанска 100 тысяч рублей