Студенты из Мичуринска влезли в чужой дом, чтобы раздобыть деньги на билеты и спиртное

СЕГОДНЯ 09:31 2019-12-11T09:32:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Никифоровского района обратилась 45-летняя жительница районного центра Дмитриевка, которая сообщила, что неизвестные выбили дверь в ее доме и украли вещи. После осмотра жилища выяснилось, что оттуда пропал телевизор, звуковая колонка и приемник цифрового телевидения. Эксперт-криминалист нашел оставленные ворами следы пальцев рук и следы обуви.

Хозяйка дома вспомнила, что в этот день ей звонил родственник, который хотел зайти в гости. Молодой человек приехал вместе со своим знакомым из Мичуринска, где обучается в одном из учебных заведений. Но женщина сказала, что ее нет дома.

Выяснилось, что кража со взломом – это дело рук родственника и его приятеля. 19-летние молодые люди в тот день находились в состоянии алкогольного опьянения, им требовались деньги, чтобы добраться обратно в Мичуринск и купить еще алкоголя. Они выбили дверь в дом, проникли внутрь и забрали все ценное, чтобы потом продать.

- В следственном подразделении отделения полиции в поселке Дмитриевка возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Похищенные предметы найдены и изъяты. Молодые люди признались в краже и возместили причиненный ущерб. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением находится в суде Никифоровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU