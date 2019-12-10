2019-12-10T16:31:12+03:00
Общество

Музей старинных книг ждет тамбовчан на бесплатные экскурсии

Самое раритетное издание – труд М.В. Ломоносова 1766 года
Ксения АЛЕШИНА
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В фонде находятся около 800 раритетных книгВ фонде находятся около 800 раритетных книгФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Тамбовчанам предлагают посетить фонд старинных книг в библиотеке имени Н.К. Крупской. Во время бесплатных экскурсий посетители смогут ознакомиться с изданиями периода XIX и начала XX веков.

В фонде находятся порядка 800 старинных книг. Самой ценной является труд Михаила Ломоносова «Древняя Российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого». Эта книга вышла в свет через четыре года после смерти великого ученого в 1766 году.

Кроме того, музей редких книг располагает первым переводом в России работы английского ученого Эдуарда Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи» типографии В.О.Рихтера, датированным 1883 годом.

- В коллекции издания по различным отраслям знаний: истории, философии, экономике, политике, праву, педагогике, языкознанию и литературоведению, естественным наукам, искусству, отечественной и зарубежной литературе. Среди них книги, редкие по художественному оформлению, репринтные, малотиражные, образцы полиграфического исполнения, переплетного искусства. Фонд достаточно полно отражает этапы развития книжного дела России, - сообщает информационное управление администрации Тамбова.

Все книги были подарены фону местными жителями. В этом году он раритетным изданием 1885 года «Указатель: Святыни и священных достопримечательностей Киева, как в самом Киеве, так и в его окрестностях, для поклонников, посещающих святые места киевские». Книгу в дар библиотеке передали супруги Будаевы, которые остались под впечатлением после посещения экскурсии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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