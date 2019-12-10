2019-12-10T18:00:41+03:00
Общество

На Тамбовщине собрали 10 тысяч ламп и градусников, которые содержат ртуть

Опасные отходы утилизируют
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В бюджетных организациях Тамбовской области проводится сбор ртутьсодержащих отходов. По информации регионального управления по охране окружающей среды и природопользованию, в этом году уже вывезено на утилизацию 9910 ламп и 548 ртутных термометров. Такая работа продолжается.

- Средства на утилизацию выделены в рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области, - сообщает пресс-служба региональной администрации. - Напомним, что в одной энергосберегающей лампе в среднем содержится около 100 миллиграммов газообразной ртути. При разбивании одной стандартной энергосберегающей лампы в первые минуты концентрация ртути в воздухе увеличивается в 160 раз, что опасно для здоровья.

Для сравнения, в 2018 году в Тамбовской области собрали и вывезли на утилизацию больше 1,5 тысяч люминесцентных и энергосберегающих ламп, а также почти 500 термометров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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