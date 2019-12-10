В Тамбовской области мужчина «продал» свое авто парню по липовой расписке

СЕГОДНЯ 17:30 2019-12-10T17:30:16+03:00

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В городе Рассказово мошенник обманул 60-летнего местного жителя. Мужчина захотел продать свой автомобиль «ВАЗ-2115» и нашел на него покупателя. Он встретился с молодым человеком, однако тот пояснил, что сразу не может отдать за машину ранее оговоренные 30 тысяч рублей. Парень пообещал рассказовцу расплатиться с ним позже и написал расписку. Мужчина поверил ему и отдал документы на автомобиль.

Через какое-то время покупатель исчез и перестал отвечать на звонки. В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские задержали 24-летнего рассказовца. Молодого человека доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Как оказалось, машину он успел продать на разработку и выручил за нее 15 тысяч рублей.

- Молодой человек подозревается в нескольких подобных махинациях, в данный момент информация проверяется. Выяснилось, что ранее задержанный уже имел проблемы с законом. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовного дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU