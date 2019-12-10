Двух бешеных лисиц нашли в Тамбовской области

СЕГОДНЯ 15:02 2019-12-10T15:02:04+03:00

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В Тамбовской области зафиксировали два случая бешенства у животных. Как сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, больных лисиц обнаружили в подворьях села Липовка Пичаевского района и в деревне Каменные Озерки Рассказовского района.

- В связи с этим карантин по бешенству установлен на улице Дружной села Липовка Пичаевского района и на улице Сельской -1 деревни Каменные Озерки Рассказовского района, - пояснили в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Напомним, в неблагополучных пунктах запрещено проводить выставки собак и кошек, выгуливать животных, а также вывозить их.

ИСТОЧНИК KP.RU