Двух бешеных лисиц нашли в Тамбовской области
В Тамбовской области зафиксировали два случая бешенства у животных. Как сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, больных лисиц обнаружили в подворьях села Липовка Пичаевского района и в деревне Каменные Озерки Рассказовского района.
- В связи с этим карантин по бешенству установлен на улице Дружной села Липовка Пичаевского района и на улице Сельской -1 деревни Каменные Озерки Рассказовского района, - пояснили в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
Напомним, в неблагополучных пунктах запрещено проводить выставки собак и кошек, выгуливать животных, а также вывозить их.
ИСТОЧНИК KP.RU