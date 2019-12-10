Безработный тамбовчанин обокрал три магазина

СЕГОДНЯ 17:02 2019-12-10T17:02:48+03:00

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В дежурную часть полиции города Тамбова обратился директор магазина на улице Магистральный с заявлением о краже. По словам женщины, неизвестный молодой человек похитил с прилавка продукты питания и скрылся.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения. По кадрам была составлена фотоориентировка предполагаемого злоумышленника. В результате оперативных действий по подозрению в совершении кражи был задержан 26-летний безработный тамбовчанин. Молодого человека доставили в отдел внутренних дел, где он дал признательные показания.

При дальнейшей проверке полицейские установили, что тамбовчанин причастен еще к двум кражам продуктов из магазинов, расположенных на улицах Магистральной и Астраханской. Заявления о пропаже товара поступили в полицию от администраторов магазинов накануне.

- По всем трем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч, либо лишение свободы на срок до двух лет. Также полицейские проверяют причастность фигуранта к аналогичным кражам, совершенным на территории областного центра, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU