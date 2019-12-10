Мошенник похитил у бизнесмена из Моршанска 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:03 2019-12-10T16:03:54+03:00

Предприниматель внес 100% предоплату за топливо, однако так и не получил обещанный товар

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В Моршанске 42- летний предприниматель стал жертвой мошенника и лишился 100 тысяч рублей. Выяснилось, что ему позвонил мужчина, который назвал его по имени. Неизвестный предложил бизнесмену приобрести дизельное топливо по низкой стоимости и моршанец согласился.

Обговорив с поставщиком все детали по телефону, потерпевший заказал поставку топлива, но при условии полной предоплаты. Предприниматель перечислил деньги на указанный ему счет, после чего мошенник перестал выходить на связь.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и комплекс розыскных мероприятий, направленных на установление личности мошенника. Уже установлено, что номер телефона подозреваемого зарегистрирован в Москве, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU