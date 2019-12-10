2019-12-10T15:28:39+03:00
Происшествия

Тамбовскому бомжу грозит до семи лет колонии за грабеж

Бродяга похитил мобильник у своего знакомого
Ксения АЛЕШИНА
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В Сампурском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже 42-летнего мужчину без определенного места жительства. Выяснилось, что в поисках денег на выпивку он обходил своих знакомых. Зайдя в один из домов и не увидев хозяина жилища, бродяга открыто похитил сотовый телефон, лежащий на столе.

Вышедший из соседней комнаты хозяин дома увидел вора, но догнать его не смог. В ходе проведения мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным подозреваемый был задержан.

- Похищенный сотовый телефон возвращен законному владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного второй частью статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкцией статьи виновному определяется наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Судебной инстанцией вынесено решение о мере пресечения в виде ареста, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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