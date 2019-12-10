2019-12-10T14:00:50+03:00
Общество

Тамбовской области выделят около 17 млн рублей на проведение переписи населения

Деньги поступят в регион из федерального бюджета
Ксения АЛЕШИНА
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Перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 годаПерепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 годаФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В 2020 году Тамбовщине из федерального бюджета будет выделено 16,7 миллиона рублей на проведение Всероссийской переписи населения. На эти деньги власти в муниципалитетах должны обеспечить лиц, собирающих сведения о населении, охраняемыми и оборудованными мебелью и средствами связи помещениями.

- Кроме того, необходимо выделить охраняемые помещения для хранения переписных листов, а также предоставить необходимый транспорт и средства связи, - добавили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Согласно действующему законодательству, она проводится не реже одного раза в десять лет. Впервые во время переписи будут использованы цифровые технологии. Так, тамбовчане сами смогут заполнить электронный переписной лист на Едином портале госуслуг

ИСТОЧНИК KP.RU

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