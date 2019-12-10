2019-12-10T14:29:02+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины угнал машину с московскими номерами, повредил ее и бросил на обочине

На момент совершения преступления мужчина был пьян
Ксения АЛЕШИНА
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В селе Петровское у жителя Подмосковья, который приехал в гости к родственникам, угнали автомобиль «Лада Веста». Мужчина припарковал машину на улице Мира, а на следующий день обнаружил пропажу. Вскоре легковушку нашли с техническими повреждениями на окраине соседней деревни.

Сотрудники полиции установили личность угонщика и задержали его. Им оказался 29-летний житель села Староюрьевою. Выяснилось, что накануне он выпивал вместе с потерпевшим. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчине захотелось прокатиться на чужом авто с московскими номерами. Однако по дороге угонщик не справился с управлением и повредил бампер, а также генератор. Кроме того, в салоне машины злоумышленник нашел набор ключей и украл его, а автомобиль бросил на обочине.

- Следственным подразделением решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и статьей 158 УК РФ «Кража». После проведения технической экспертизы будет установлен материальный ущерб и материалы направят в суд. Решение об уголовном наказании виновник понесет по совокупности обоих деяний, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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