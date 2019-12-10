2019-12-10T10:31:10+03:00
Происшествия

В Тамбове водитель внедорожника пострадал при столкновении с кроссовером

Мужчину госпитализировали в больницу
Ксения АЛЕШИНА
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ДТП произошло на улице Карла МарксаДТП произошло на улице Карла МарксаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 9 декабря около 6 часов 40 минут на улице Карла Маркса в районе дома №175«Б» города Тамбова. 66-летний водитель автомобиля «Chevrolet Niva» при повороте налево столкнулся с иномаркой «Mitsubishi Outlander». За рулем кроссовера находился 42-летний мужчина.

Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП водитель внедорожника «Chevrolet Niva» получил телесные повреждения. Пострадавшего на машине скорой помощи доставили во вторую Городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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