В Мичуринске двое иногородних рабочих переломали ребра своему товарищу

СЕГОДНЯ 13:35 2019-12-10T13:35:29+03:00

А еще у потерпевшего диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

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В Мичуринске на улице 12 Декабря произошла драка между иногородними работниками строительной организации, которые приехали в наукоград в командировку. Конфликт между ними произошел еще в рабочее время.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, двое мужчин стали избивать третьего. После драки они оставили жертву на земле и скрылись. Потерпевшего 51-летнего мужчину, с переломами ребер и скулы госпитализировали в больницу, где врачи также диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Полицейскими был объявлен план перехвата. В ходе проведения мероприятий сотрудники ППС и уголовного розыска задержали двоих 33-летних мужчин, проживающих в Республике Башкортостан. На месте происшествия стражи порядка нашли металлическую трубу, которой жертве были нанесены удары.

- Будет проведена медицинская экспертиза, и после заключения врачей будет решаться вопрос о возбуждении, возможно, ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, без каких-либо отягчающих обстоятельств». Наказанием виновному определяется лишение свободы на срок до трех лет. Ухудшение состояния жертвы грозит переквалификацией статьи и отягощением наказания подозреваемым, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU