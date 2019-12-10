2019-12-10T13:01:43+03:00
Общество

Из-за долга в 600 тысяч рублей тамбовчанин чуть не лишился земельного участка

Он полностью возместил всю сумму ущерба, причиненного совершенным им преступлением
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбовской области мужчина должен был возместить более 600 тысяч рублей ущерба, причиненного преступлением. Однако делать этого он не спешил. Лишь только после того, как должник понял, что может лишиться земельного участка, задолженность была погашена.

- Судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства установлено, что мужчина является собственником земельного участка. После чего, судебный пристав-исполнитель обратился в суд с заявлением об обращении взыскания на данный земельный участок для его последующей продажи на торгах, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

Не желая расставаться с участком, мужчина нашел нужную сумму и оплатил задолженность в полном объеме, а также исполнительский сбор на сумму 44 тысячи рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовскому бомжу грозит до семи лет колонии за грабеж
Двух бешеных лисиц нашли в Тамбовской области
Житель Тамбовщины угнал машину с московскими номерами, повредил ее и бросил на обочине
Тамбовской области выделят около 17 млн рублей на проведение переписи населения
В Мичуринске двое иногородних рабочих переломали ребра своему товарищу
В Мичуринске задержали женщину, подменившую товар в пункте выдачи заказов известного интернет-магазина
В Котовске подрядчик даже не приступил к ремонту детской поликлиники, которую должен был доделать еще в августе
Тамбовчанин занял второе место на чемпионате мира по пауэрлифтингу
Тамбовский застройщик вместо двухэтажки, незаконно возвел 4-этажное здание
В Тамбове водитель внедорожника пострадал при столкновении с кроссовером
В Тамбовской области бомж задушил приютившего его мужчину
В Тамбовской области за неделю уменьшилось число больных ОРВИ
Налоговики требуют банкротства ФК «Тамбов»
За полмесяца 22 тамбовчанина пожаловались на услуги такси
В Тамбове открылась выставка картин, посвященная Санкт-Петербургу
В Тамбове из-за церемонии прощания с Глебом Чулковым ограничат движение
Тамбовчане стали солдатами Семеновского полка
Экологические проверки пройдут в 57 тамбовских организациях
Следователи СУ СК России вспомнили детей и коллег, которые отдали жизни, чтобы спасти других