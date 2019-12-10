Из-за долга в 600 тысяч рублей тамбовчанин чуть не лишился земельного участка

СЕГОДНЯ 13:01 2019-12-10T13:01:43+03:00

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В Тамбовской области мужчина должен был возместить более 600 тысяч рублей ущерба, причиненного преступлением. Однако делать этого он не спешил. Лишь только после того, как должник понял, что может лишиться земельного участка, задолженность была погашена.

- Судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства установлено, что мужчина является собственником земельного участка. После чего, судебный пристав-исполнитель обратился в суд с заявлением об обращении взыскания на данный земельный участок для его последующей продажи на торгах, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

Не желая расставаться с участком, мужчина нашел нужную сумму и оплатил задолженность в полном объеме, а также исполнительский сбор на сумму 44 тысячи рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU