В Мичуринске задержали женщину, подменившую товар в пункте выдачи заказов известного интернет-магазина

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-10T12:29:59+03:00

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В дежурную часть полиции города Мичуринска поступило сообщение о мошенничестве. Выяснилось, что неизвестная женщина подменила товар в пункте выдачи товаров известного интернет-магазина на Липецком шоссе. Она зашла в примерочную, хоть и не собиралась ничего мерить, а затем на кассе оставила пакет с ненужными вещами, прихватив нужные с собой. Жительница наукограда сказала кассиру, что отойдет ненадолго и вернется, но так и не появилась.

Проверив пакет, сотрудник магазина обнаружил подмену и обратился в полицию. Полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения, по которой им удалось установить личность мошенницы. Вскоре 43-летнюю женщину задержали.

- Похищенные вещи изъяты и будут возвращены магазину. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 Уголовного Кодекса РФ «Мошенничества», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU