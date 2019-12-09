2019-12-09T19:14:21+03:00
Происшествия

Налоговики требуют банкротства ФК «Тамбов»

В арбитражный суд поступил иск от городской и областной инспекций
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Арбитражном суде открыли банкротное дело на ФК "Тамбов"В Арбитражном суде открыли банкротное дело на ФК "Тамбов"
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УФНС России по Тамбовской области и ИФНС по городу Тамбову обратились в региональный Арбитражный суд с иском о признании ФК «Тамбов» банкротом. Документы от налоговиков поступили в понедельник, 9 декабря. В качестве ответчика выступает Ассоциация Футбольный клуб «Тамбов» Тамбовской области, зарегистрированная на ул. Мичуринской, 150. Размер финансовых претензий на сайте Арбитражного суда Тамбовской области пока не отражен. Но, по закону, процедуру банкротства юридического лица начинают при наличии долга больше 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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