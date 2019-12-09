Налоговики требуют банкротства ФК «Тамбов»

СЕГОДНЯ 19:07 2019-12-09T19:14:21+03:00

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УФНС России по Тамбовской области и ИФНС по городу Тамбову обратились в региональный Арбитражный суд с иском о признании ФК «Тамбов» банкротом. Документы от налоговиков поступили в понедельник, 9 декабря. В качестве ответчика выступает Ассоциация Футбольный клуб «Тамбов» Тамбовской области, зарегистрированная на ул. Мичуринской, 150. Размер финансовых претензий на сайте Арбитражного суда Тамбовской области пока не отражен. Но, по закону, процедуру банкротства юридического лица начинают при наличии долга больше 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU