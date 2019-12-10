2019-12-10T12:01:06+03:00
Общество

В Котовске подрядчик даже не приступил к ремонту детской поликлиники, которую должен был доделать еще в августе

За срыв сроков стройфирму оштрафовали на 366 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Подрядчик, который сорвал сроки ремонта детской поликлинике в городе Котовске, выплатит крупный штраф. Как выяснилось, 17 июня этого года ТОГБУЗ «Городская клиническая больница города Котовска» заключило с ООО СК «ОСНОВА» контракт на выполнение работ по капитальному ремонту входных групп с устройством пандусов здания детской поликлиники. На это, по условиям контракта фирме отводилось 60 дней, то есть к 16 августа ремонт должны были сделать. Финансировались работы из бюджета области в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Но, как оказалось, по состоянию на конец октября подрядчик даже не начал делать ремонт.

- Прокуратура вынесла постановление о возбуждении в отношении юридического лица дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7. 32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства), по результатам его рассмотрения на общество наложен административный штраф в размере 366 тысяч 300 рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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