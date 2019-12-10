2019-12-10T11:01:10+03:00
Общество

Тамбовский застройщик вместо двухэтажки, незаконно возвел 4-этажное здание

Комитет градостроительства мэрии знал о нарушении, но ничего не предпринимал
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Прокуратура Советского района города Тамбова проверила законность строительства жилого дома по ул. Гастелло, 111 и выявила нарушения.

Выяснилось, что в мае прошлого года застройщик получил от председателя комитета градостроительства администрации Тамбова разрешение на возведение по этому адресу двухэтажного дома высотой 9 метров. Однако, на момент проверки выяснилось, что строители возводят уже четвертый этаж многоквартирного дома, за что его оштрафовали. Информацию о самовольной постройке управление Госстройнадзора области направило в комитет градостроительства города Тамбова. Там должны были обязать застройщика привести постройку в законный вид (то есть сделать ее двухэтажной) или вовсе принять решение о сносе построенного с нарушениями дома. Но ничего из этого сделано не было.

О проблемном доме городским властям в марте этого года напомнили и прокуроры. Они направили в мэрию копию обращения тамбовчанки, которая писала жалобу по поводу здания.

- Ответ на это обращение, подписанный председателем градостроительного комитета администрации Тамбова, никаким образом не связан с существом поставленных в обращении вопросов, что является грубым нарушением прав заявительницы и требований Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», - пояснили в прокуратуре Тамбовской области.

При этом порядок в сфере строительства в Тамбове обеспечивает, согласно должностной инструкции, именно председатель комитета градостроительства.

- Выявленные нарушения свидетельствует о неправомерном бездействии ответственных должностных лиц администрации города по принятию предусмотренных законом решений в отношении объектов, имеющих признаки самовольного строительства, свидетельствуют об их самоустранении от решения городских вопросов, - считают в региональной прокуратуре. - В представлении, внесенном в адрес главы Тамбова, прокуратура требует принятия конкретных мер к устранению выявленных нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих. В нем также поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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