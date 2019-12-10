2019-12-10T11:30:07+03:00
Спорт

Тамбовчанин занял второе место на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Максим Греков занимается спортом с 17 лет
Ксения АЛЕШИНА
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Максим Греков работает в РосгвардииМаксим Греков работает в Росгвардии
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В Москве с 4 по 8 декабря проходил пятый Чемпионат мира по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа, народному жиму, становой тяге, строгому подъему на бицепс, армлифтингу и стритлифтингу по версиям WRPF/WEPF/WAF/WSF.

Старший полицейский Первомайского отделения вневедомственной охраны Росгвардии, Максим Греков занял второе место в весовой категории до 82,5 килограмм. Росгвардеец из Тамбовской области получил за победу эксклюзивную медаль и диплом.

Медаль, которой наградили спорстмена

Медаль, которой наградили спорстмена

- Максим Греков - кандидат в мастера спорта, чемпион Евразии-2015, серебряный призёр чемпионата Европы-2016, победитель чемпионата Европы в 2017 и 2018 годах. Занимается пауэрлифтингом с 17 лет, - сообщает региональное управление вневедомственной охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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