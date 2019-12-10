В Тамбовской области бомж задушил приютившего его мужчину

СЕГОДНЯ 10:00 2019-12-10T10:00:40+03:00

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Вечером 6 декабря в одном из частных домов города Уварово обнаружили тело 47-летнего задушенного мужчины. Страшную находку сделала соседка погибшего, она же обратилась в правоохранительные органы. В Уваровском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Вскоре следователи вычислили подозреваемого в совершении этого преступления и задержали 49-летнего знакомого хозяина дома.

По версии следствия, подозреваемый и его жена, не имевшие постоянного места жительства, временно жили у своего знакомого. Вечером 6 декабря хозяин дома выпивал и поссорился со своими жильцами. Он потребовал, чтобы они покинули его дом. В ответ на это гость взял веревку, накинул ее на шею мужчины и задушил его. После этого супруги ушли.

- В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в СУ СКР по Тамбовской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU