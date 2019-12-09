2019-12-09T18:05:22+03:00
Общество

За полмесяца 22 тамбовчанина пожаловались на услуги такси

Жителям не нравилось качество, безопасность и отсутствие информации о перевозчиках
Магдалина Кочнева
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Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области совместно с консультационным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" с 11 по 25 ноября проводили «горячую линию» по услугам такси и каршеринга.

За этот период по телефону обратились 22 жителя Тамбова и области. Их интересовали вопросы качества и безопасности услуг такси (отсутствие в салоне детского кресла, жалобы на грязный салон в машине, длительное ожидание подачи машины по указанному в заказе адресу, грубое и некорректное поведение водителей, не предоставления документа об оплате после окончания поездки в легковом такси, порядок предъявления претензий к перевозчику), односторонниго отказа от оказания услуг (отказ в связи с «невыгодностью» маршрута - заказ подтвержден, но такси к адресату не приезжает), отсутствия информации о перевозчике, которую должна предоставить диспетчерская служба.

По всем вопросам звонившие получили разъяснения. Жителям, права которых нарушались, предлагали обратиться с претензией в адрес перевозчика и в Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области с письменным заявлением.

- Обращений по услугам каршеринга не зарегистрировано, - сообщает региональный Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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