В Тамбовской области за неделю уменьшилось число больных ОРВИ

СЕГОДНЯ 09:28 2019-12-10T09:28:52+03:00

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В Тамбовской области за неделю с 2 по 8 декабря число заболевших ОРВИ в Тамбовской области снизилось на 6,8%. Всего зарегистрировано 5048 случаев острой респираторной вирусной инфекции. Показатель заболеваемости составил 48,5 на 10 тысяч населения, что на 43% ниже порогового уровня. Среди тех, кто обратился с заболеванием к врачам, дети составили 77,6%.

- Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в г. Тамбове (92,7 на 10 тыс. населения), г. Кирсанове (81,6 на 10 тыс. населения), г. Рассказово (73,3 на 10 тыс. населения), г. Моршанске (65,7 на 10 тыс. населения), Кирсановском районе (60,3 на 10 тыс. населения), Знаменском районе (56,1 на 10 тыс. населения), Уметском районе (50,7 на 10 тыс. населения). На долю жителей г.Тамбова пришлось 53,9% всех обращений, - прокомментировали в региональном управлении Роспотребнадзора.

По информации специалистов, случаев гриппа за указанную неделю на Тамбовщине зарегистрировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU