2019-12-09T16:47:04+03:00
Общество

Экологические проверки пройдут в 57 тамбовских организациях

Специалисты выяснят, бережно ли предприятия относятся к природе
Ксения АЛЕШИНА
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В наступающем 2020 году тамбовские экологи проверят 57 организаций на соблюдение природоохранного законодательства, в частности правил недро- и водопользования. Всего же экологическому надзору подлежит 29 тысяч организаций.

- По мнению экспертов, контрольные мероприятия служат эффективным методом профилактики правонарушений, помогают выявить нарушения природоохранных норм воздействия на окружающую среду. Кроме того, необходимость соблюдать установленные законодательством природоохранные требования побуждает руководителей предприятий внедрять эффективное природоохранное оборудование и использовать новейшие технологии, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

За 9 месяцев этого года тамбовские экологи провели 209 проверок соблюдения природоохранного законодательства, в том числе 19 плановых и 124 внеплановых. По их результатам, к административной ответственности привлекли 168 нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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