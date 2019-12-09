Тамбовчане стали солдатами Семеновского полка

СЕГОДНЯ 16:51 2019-12-09T16:51:23+03:00

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Призывники из Тамбовской области стали солдатами Семеновского полка. Тамбовские новобранцы служат в частях со всей страны, а также в Нацгвардии и элитных подразделениях, включая войска специального назначения и Президентский полк.

На днях несколько жителей нашего региона пополнили ряды одного из элитных подразделений - Семеновского полка. Тамбовчане вошли в число 450 призывников, ставших его солдатами. Военную присягу новобранцы принесли в Музее Победы.

- Вам выпала честь служить в прославленном подразделении. Вы будете нести охрану важных военных объектов, в том числе и Министерства обороны, - обратился к солдатам командир полка полковник Сергей Потапов.

Военное командование различных частей постоянно отмечает высокий уровень подготовки тамбовских призывников.

- Треть ребят, направленных на службу в армию, прошли подготовку в ДОСААФ России и профессиональных образовательных организациях области, - рассказали в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU