По программе капремонта 2019 года на Тамбовщине осталось отремонтировать 38 многоэтажек

СЕГОДНЯ 16:00 2019-12-09T16:00:19+03:00

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По информации фонда ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области, на сегодняшний день в регионе отремонтировано 226 многоэтажек из 264, включенных в программу капремонта 2019 года. На проведение работ было выделено 682 миллиона рублей.

- Отсутствие морозов и достаточно комфортная погода для начала декабря позволяет качественно и в срок завершить все работы, проводимые по программе капитального ремонта многоквартирных домов этого года. Впрочем, в настоящее время заканчиваются работы по ремонту внутридомовых инженерных систем. В основном, электричества и холодного водоснабжения. А на выполнение этих работ, как известно, температура за окном никак не влияет, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Капремонт в текущем году проводили в 37 муниципалитетах региона, в 28 из которых на данный момент полностью выполнили программу.

ИСТОЧНИК KP.RU