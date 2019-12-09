2019-12-09T10:20:50+03:00
Происшествия

В Тамбовской области задержали предполагаемого убийцу без вести пропавшего мужчины

Житель Кирсановского района признал свою вину
Ксения АЛЕШИНА
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Полицейские раскрыли убийство в Кирасновском районе. По подозрению в преступлении стражами порядка был задержан 42-летний мужчина, проживающий в селе 1-я Иноковка Кирсановского района.

Как установило следствие, убитый 31-летний житель этого же села 1-я числился без вести пропавшим с 6 августа текущего года. Мужчина пошел на реку Ворона и обратно домой не вернулся.

- В результате грамотно проведенных сотрудниками УУР УМВД и кирсановскими полицейскими оперативно-розыскных мероприятий, удалось проследить криминальную нить в безвестном исчезновении молодого человека, и выйти на след предполагаемого убийцы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовкой области. В настоящее время личность подозреваемого в совершении убийства установлена, он задержан и вину свою признал. Проводятся следственные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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