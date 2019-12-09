Тамбовчанин за рулем иномарки столкнулся с большегрузным ЗИЛом

СЕГОДНЯ 10:03 2019-12-09T10:03:15+03:00

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Авария, в которой один мужчина погиб и двое получили ранения, произошла 7 декабря в 4 часа 20 минут на 174 километре автодороги «Воронеж-Тамбов», проходящей по территории Знаменского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 29-летний водитель автомобиля «HONDA», совершая маневр обгона, столкнулся с автомобилем «ЗИЛ» под управлением 52-летнего мужчины.

- В результате аварии пассажир автомобиля «HONDA», 34-летний мужчина погиб на месте происшествия, - сообщает пресс-служба областного УГИБДД. - Водители автомобилей получили травмы, их доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU