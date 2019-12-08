В Тамбовской области пустили движение по новому участку трассы Р-22 «Каспий»

СЕГОДНЯ 11:26 2019-12-08T11:27:16+03:00

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Участок протяженностью шесть километров построили в рамках реконструкции федеральной автодороги Р-22 «Каспий» (км 386 – км 398). Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, новая часть трассы обеспечит безопасность жителей села Изосимово, через которое раньше проходило движение.

Помимо самой четырехполосной дороги, на обходе построили новый мост через реку Лесной Воронеж и транспортную развязку, которая связывает Изосимово с федеральным направлением. На участке установили металлическое барьерное ограждение, в том числе по оси дороги. Это снимает риск лобовых столкновений. Мост и развязка снабжены линией искусственного электроосвещения.

Дорожники отмечают, что реконструкция данного участка положительно скажется на пропускной способности трассы, а также экологической обстановке и безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU