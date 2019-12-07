Тамбовчанин за рулем неисправного авто пытался откупиться от полицейского

СЕГОДНЯ 16:39 2019-12-07T16:39:41+03:00

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В Рассказовском районе инспектор ГИБДД остановил автомобиль, за рулем которого находился 48-летний местный житель. Пытаясь избежать административной ответственности за управление транспортным средством при наличии неисправностей (статья 12.5 КоАП РФ), он попытался дать взятку полицейскому.

- Сотрудник ГИБДД объяснил правонарушителю, что данные действия с его стороны расцениваются как попытка дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей, за что ему может грозить уголовная ответственность, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Мужчина, проигнорировал слова полицейского и попытался оставить деньги в служебном автомобиле. Данные незаконные действия были незамедлительно пресечены полицейским. Водитель задержан, купюры изъяты в качестве вещественного доказательства. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU