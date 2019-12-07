Жильцы 150-летнего дома в Мичуринске получат новые квартиры

СЕГОДНЯ 16:34 2019-12-07T16:34:59+03:00

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В Мичуринске в новые квартиры планируют переселить жильцов дома, расположенного на ул. Филиппова, 90.

- В июле 2016 года дом №90 по улице Филиппова 1868 года постройки был признан аварийным, - сообщает пресс-служба мэрии наукограда. - Жильцы семи квартир абсолютно разного возраста, не имея альтернативного жилья, почти три года ожидали своей очереди на расселение. В этом году после принятия федеральной программы появилась возможность приобрести для мичуринцев новые квартиры. Средства на эти цели выделены из федерального бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. По требованию главы города Максима Харникова осуществляется еженедельный контроль за ходом выполнения работ.

Сейчас ведутся работы по отделке жилых помещений дома, расположенного по ул. Фабричная, 2а. Администрация города Мичуринска планирует купить здесь восемь квартир. Их площадь в среднем составляет от 40 до 54 кв.м, при этом учитывается количество комнат предыдущего жилого помещения. Заселение жильцов в новые квартиры планируется завершить до 31 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU