2019-12-07T16:11:51+03:00
Звезды

Народная артистка Екатерина Шаврина хочет выступить в Тамбове на юбилее Дня Победы

С просьбой рассмотреть этот визит к губернатору области обратилась директор певицы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Екатерина Шаврина хочет в ТамбовЕкатерина Шаврина хочет в Тамбов
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Нарлная артистка Екатерина Шаврина хочет выступить в Тамбове 9 мая 2020 года. С просьбой рассмотреть возможность визита певицы в наш город к губернатору Тамбовской области обратилась концертный директор народной артистки Елена Любарец.

- Уважаемый Александр Валерьевич! В 2020-м году Россия отмечает 75-ю годовщину Великой Победы. Указом Президента РФ от 9 мая 2018 года №211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» по всей стране готовятся масштабные праздничные мероприятия, - обращается Елена Николаевна к главе региона на его неофициальном сайте. - Народная артистка России Екатерина Шаврина - легендарная певица, которая олицетворяет нашу страну и воспевает ее в своих песнях. Одна из немногих певиц, которую любят и ждут в разных уголках нашей страны и далеко за ее пределами. Концертная программа Шавриной - это целое красочное шоу с искрометным балетом и виртуозными музыкантами. Мы искренне будем рады разделить этот праздник с Вами и выступить в Тамбове в эти праздничные дни.

Ответ концертному директору артистки дали в администрации города Тамбова. В мэрии пообещали, что при планировании мероприятий к юбилею Победы, а также при наличии бюджетного финансирования ее пожелания будут учтены и возможность выступления Екатерины Шавриной будет рассмотрена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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