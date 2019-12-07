2019-12-07T15:31:50+03:00
Происшествия

Тамбовчане похитили и забили теленка

Владелец животного забыл запереть хлев: животное сбежало и попало в руки преступников
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Мужчины застрелили и разделали животноеМужчины застрелили и разделали животноеФото: УМВД России по Тамбовской области
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В дежурную часть полиции поступило сообщение о краже от жителя деревни Красная Гавриловского района. Мужчина рассказал, что в ночь с 1 на 2 декабря у него украли теленка. На место выехала следственно-оперативная группа. Опросив 59-летнего владельца животного, полицейские выяснили, что мужчина забыл закрыть ворота коровника, после этого его стадо сбежало в поле. Хозяин нашел сбежавших животных, но недосчитался одного. Следы забоя и останки пропавшего 100 килограммового теленка серо-белой масти мужчина нашел в 700 метрах от села Пески Уметского района.

Выяснилось, что преступники передвигались на личном автотранспорте. Эксперты-криминалисты обнаружили следы протекторов шин машины, следы обуви, а также установили, что теленка убили выстрелом из охотничьего ружья - выстрелы слышали жители ближайших домов. Мясо преступники забрали с собой, бросив на земле все ненужное.

Сотрудники полиции провели подворный обход и опросили жителей села Пески. В результате они вышли на след предполагаемых воров. Ими оказались двое жителей города Тамбова 45 и 50 лет. Оказалось, что у одного из воров в селе Пески находится дача. Охотничье ружье, топоры и ножи для разделки, а также мясо животного изъяли.

- Ранее один из подозреваемых уже имел проблемы с законом, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Мужчинам придется возместить потерпевшему причиненный материальный ущерб. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного Кодекса РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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