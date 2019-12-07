2019-12-07T15:11:26+03:00
Общество

Приставы перепутали тамбовчанку с жительницей Оренбургской области и сняли с ее счета деньги

Женщина из Токаревского района оказалась полной тезкой должницы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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К Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области Владимиру Репину поступила жалоба от жительницы Токаревского района. Женщина рассказала, что с ее банковского счета необоснованно сняли почти 1,5 тысячи рублей. Списание провели приставы города Орска Оренбургской области. Омбудсмен выяснил, что Было установлено, что у службы судебных приставов из этого региона находятся исполнительные производства в отношении женщины, фамилия, имя и отчество которой, полностью совпадают с данными жительницы Токаревского района Тамбовской области. На ее деньги и обратили взыскание.

- После вмешательства Уполномоченного, необоснованно снятые со счета тамбовчанки средства возвратили, - рассказали в аппарате Уполномоченного. – В нашей огромной стране с многомиллионной численностью населения имеется очень много случаев совпадения фамилии, имени и отчества граждан. Тем не менее, нам представляется, что элементарное определение всех личных данных должника по одному лишь паспорту гражданина Российской Федерации (а двух паспортов с одинаковыми реквизитами не существует) позволит полностью избежать совершения ошибок при осуществлении исполнительных действий в отношении должников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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