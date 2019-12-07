Тамбовский областной краеведческий музей отпразднует 140-летие эксклюзивной выставкой

СЕГОДНЯ 15:01 2019-12-07T15:01:54+03:00

Изменить размер текста: A A

8 декабря «Тамбовский областной краеведческий музей» приглашает на торжественные мероприятия, посвященные своему 140-летию. В юбилейный год будет открыта эксклюзивная выставка, на которой представят шедевры музейного собрания. Тамбовский областной краеведческий музей, один из старейших в России, был основан в 1879 году к 100-летию образования Тамбовского наместничества. У его истоков стояли видные ученые и общественные деятели Тамбова: Э. Д. Нарышкин, С. Н. Чичерин, Л. А. Воейков и другие. В настоящее время фонды музея насчитывают более 120 тысяч единиц хранения.

- Юбилей музейщики обметят уникальной выставкой «140 реликвий и шедевров в собрании ТОКМ», демонстрирующей неповторимость и жанровое многообразие фондовых коллекций главного тамбовского музея, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Будут представлены уникальные экспонаты из коллекций А.В. Вышеславцева, Л.А. Воейкова, Б.Н. Чичерина, К.А. Патина, а так же других жертвователей и дарителей. Наряду с произведениями живописи, графики, скульптуры, декоративно - прикладного искусства на выставке экспонируются предметы науки и техники XVIII – начала XX веков.

В этот же день в музее состоится всероссийская научно-практическая конференция «Музейный мир русской провинции XIX XXI вв.: история, исследования, практика». Участники обсудят ряд вопросов, в том числе поделятся лучшими практиками в популяризации историко-культурного наследия края.

ИСТОЧНИК KP.RU