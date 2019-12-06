2019-12-06T17:28:10+03:00
Общество

В Тамбове нашли замену депутату, который ушел из гордумы и покинул ЕР: мандат Игоря Блюма получил Сергей Хомутинкин

Новоиспеченный слуга народа баллотировался в гордуму в 2015 году, но не прошел
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Мандат Игоря Блюма получил ХомутинкинМандат Игоря Блюма получил Хомутинкин
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6 декабря на заседании Местного политического совета Тамбовского городского местного отделения «Единой России» приняли решение передать вакантный мандат депутата Тамбовской городской Думы руководителю исполкомом Тамбовского городского местного отделения «Единой России» Сергею Хомутинкину. Напомним, депутатское кресло в гордуме освободилось из-за ухода Игоря Блюма, который вышел из партии Единая Россия и попросил освободить его от депутатской должности из-за того, что «руководство тамбовского регионального отделения партии равнодушно к интересам жителей региона».

- В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Тамбовской городской Думы Тамбовской области шестого созыва Игоря Блюма Местный политсовет Партии решил предложить избирательной комиссии города Тамбова передать вакантный мандат депутата Сергею Хомутинкину, который также баллотировался в Гордуму от «Единой России» в 2015 году, - сообщает сайт регионального отделения «ЕР».

После согласования этого предложения с Президиумом Регионального политического совета это предложение поступит в избирательную комиссию города Тамбова. Избирком примет решение о передаче мандата в установленный законом срок.

Впрочем, депутатство 38-летнего Хомутинкина «по наследству» продлится чуть меньше года, в сентябре 2020 года тамбовчане должны будет выбрать новых депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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