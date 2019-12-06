В Тамбовской области мужчину из-за долга по алиментам отправили в колонию на полгода
В Моршанске мужчина, осужденный за невыплату алиментов, уклонился от отбывания исправительных работ сроком на 8 месяцев. Тогда суд заменил ему наказание на более суровое. Теперь горе-отцу придется провести в колонии-поселении полгода.
- В Моршанском районном отделе судебных Управления ФССП России по Тамбовской области находится исполнительное производство о взыскании с гражданина К. алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Добровольно должник алименты не выплачивал и официально не работал. В результате уклонения от уплаты алиментов накопилась внушительная сумма задолженности более 900 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU