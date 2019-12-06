2019-12-06T16:42:13+03:00
Общество

Следователи выяснят, действительно ли на старейшей фабрике в Моршанске работникам не платят зарплату

Якобы предприятие имеет долг перед сотрудниками за три месяца
Ксения АЛЕШИНА
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Во время мониторинга сети «Интернет» тамбовские следователи выявили информация о наличии задолженности по зарплате перед работниками ООО «Моршанская мануфактура» за три месяца этого года.

Чтобы проверить, соответствует ли информация действительности, Моршанский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ РФ по Тамбовской области проведет процессуальную проверку.

- В случае подтверждения факта ущемления работодателем прав работников на своевременное получение вознаграждения за труд и иных предусмотренных законом выплат, следственным органом будут предприняты исчерпывающие меры к восстановлению нарушенных трудовых прав граждан и привлечению виновных лиц к ответственности, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

«Моршанская мануфактура» - одна из старейших фабрик в России, основанная в 1893 году. Предприятие занимается выпуском шерстяных одеял, пледов, тканей, баек для обуви, а также шерстяного сукна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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