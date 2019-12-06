Тамбовчан ждут баскетбольные выходные с лотереей, аттракционом и танцами

СЕГОДНЯ 18:02 2019-12-06T18:02:12+03:00

«Волки» примут у себя на поле соперника из Алтайского края

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Грядущие выходные, 7 и 8 декабря, станут по-настоящему баскетбольными для тамбовчан. В эти дни в спортивно-тренировочном центре «Тамбов» игроки БК «Тамбов» будут играть с командой «АлтайБаскет». Начало в 18:00. «Волки» обещают, что устроят болельщикам целый праздник.

- Будут играть классные треки от профессиональных диджеев, состоится лотерея, а также аттракцион под названием «Счастливчик дня». И, конечно, танцы - вместе с нашими самыми крутыми девочками из студии танца и спорта «Cafe Latino», - рассказывают в БК «Тамбов».

Тамбовчане уже встречались на выезде со спортсменами из Алтайского края командой в первом круге чемпионата. Тогда команды обменялись между собой победами.

ИСТОЧНИК KP.RU