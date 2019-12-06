Тамбовские тхэквондистки привезли награды с крупного турнира в Польше

СЕГОДНЯ 16:30 2019-12-06T16:30:12+03:00

В каждой категории выступало было 60 участников Фото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

Спортсмены завоевали два «золота», «серебро» и две «бронзы»

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В Польше состоялся крупный европейский турнир «Master Mazovia Cup 2019», на котором тамбовские воспитанники СШОР №2 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина» завоевали медали разных достоинств.

На высшую ступень пъедестала поднялись Анастасия Ким в дисциплине туль и Софья Зотова в дисциплине спарринг. «Серебро» в спарринге получила Анастасия Черникова. Бронзовая медаль досталась Яне Барановской и Юлии Горбаченок в спарринге. Добавим, что в общекомандном зачете сборная России заняла третье место.

- -Каждая медаль давалась с трудом в жесткой и бескомпромиссной конкуренции, в некоторых категориях было более 60 участников. Атмосфера просто пропитана адреналином, нервы спортсменов натянуты, как струны, тренера максимально сконцентрированы, но, несмотря на все трудности, наша команда достойно отстояла честь нашей страны! Я доволен результатом, - прокомментировал тренер сборной России и по совместительству тренер СШОР №2 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина» Андрей Ким.

ИСТОЧНИК KP.RU