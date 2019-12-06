2019-12-06T17:34:14+03:00
Происшествия

В Тамбовской области нетрезвый муж пытался зарезать жену во время ссоры

Мужчина был задержан росгвардейцами
Ксения АЛЕШИНА
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В Моршанске 43-летний местный житель, поссорившись со своей 37-летней супругой, схватил нож и набросился на нее. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и угрожал жене убийством. На помощь женщине пришли росгвардейцы, которые утихомирили разъяренного супруга.

- Со слов женщины выяснилось, что во время словесного конфликта, вспыхнувшего между ними, нетрезвый мужчина схватил нож, высказывая при этом угрозы в ее адрес. Потерпевшая испугавшись, была вынуждена обратиться за помощью в правоохранительные органы, - сообщает региональное управление Росгвардии.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время в отношении задержанного мужчины проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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