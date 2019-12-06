В Тамбовской области нетрезвый муж пытался зарезать жену во время ссоры
В Моршанске 43-летний местный житель, поссорившись со своей 37-летней супругой, схватил нож и набросился на нее. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и угрожал жене убийством. На помощь женщине пришли росгвардейцы, которые утихомирили разъяренного супруга.
- Со слов женщины выяснилось, что во время словесного конфликта, вспыхнувшего между ними, нетрезвый мужчина схватил нож, высказывая при этом угрозы в ее адрес. Потерпевшая испугавшись, была вынуждена обратиться за помощью в правоохранительные органы, - сообщает региональное управление Росгвардии.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время в отношении задержанного мужчины проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU