Тамбовчанка похитила у пенсионера плуг и сдала его в чермет

СЕГОДНЯ 14:00 2019-12-06T14:00:18+03:00

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Сотрудники отделения полиции с. Бондари раскрыли кражу. В июле в с. Вердеревщино от дома на ул. Глазкова похитили плуг от трактора "МТЗ". 5 декабря личность подозреваемой установили. Ей оказалась жительница той же улицы, на которой произошла кража. Плуг пенсионер оставил рядом с ее участком. Ночью 35-летняя женщина спрятала приспособление на своем подворье. Затем она сдала чужой плуг в пункт приема металлолома. В краже подозреваемая призналась. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности.

- Вернуть похищенный плуг оказалось невозможно, так как в пункте приема его разрезали на части и утилизировали, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает штраф до 80 тысяч рублей либо до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU