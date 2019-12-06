В Тамбове уже начали продавать билеты на рок-фестиваль «Чернозем-2020»

СЕГОДНЯ 17:02 2019-12-06T17:02:17+03:00

Пока что билеты на все три дня фестиваля продаются по 3 000 рублей Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Изменить размер текста: A A

Любители рок-музыки уже закупаются билетами на «Чернозем», который пройдет в 2020 году с 14 по 16 августа. По традиции, местом проведения фестиваля станет площадка у Татарского вала. Старт продажи билетов организаторы запустили сегодня. Кто из групп порадует жителей и гостей своими выступлениями, пока не сообщается.

- Первые 1500 билетов продаются по стартовой цене 3000 рублей на все три дня (14, 15, 16 августа). Как только закончится квота — стоимость билетов составит 3500 рублей. Про палаточный лагерь расскажем позже, - сообщают организаторы в официальной группе «Чернозема» в соцсети «Вконтакте».

Обладатели первых билетов делятся фотографиями в соцестях и с нетерпением ждут рок-фестиваля. Приобрести билеты можно онлайн или в магазине «Пилот» по адресу: г. Тамбов, ул. Интернациональная, 30 А.

ИСТОЧНИК KP.RU