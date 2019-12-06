2019-12-06T17:02:17+03:00
Общество

В Тамбове уже начали продавать билеты на рок-фестиваль «Чернозем-2020»

Самое душевное событие следующего года состоится 14, 15 и 16 августа
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Пока что билеты на все три дня фестиваля продаются по 3 000 рублейПока что билеты на все три дня фестиваля продаются по 3 000 рублейФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Изменить размер текста:

Любители рок-музыки уже закупаются билетами на «Чернозем», который пройдет в 2020 году с 14 по 16 августа. По традиции, местом проведения фестиваля станет площадка у Татарского вала. Старт продажи билетов организаторы запустили сегодня. Кто из групп порадует жителей и гостей своими выступлениями, пока не сообщается.

- Первые 1500 билетов продаются по стартовой цене 3000 рублей на все три дня (14, 15, 16 августа). Как только закончится квота — стоимость билетов составит 3500 рублей. Про палаточный лагерь расскажем позже, - сообщают организаторы в официальной группе «Чернозема» в соцсети «Вконтакте».

Обладатели первых билетов делятся фотографиями в соцестях и с нетерпением ждут рок-фестиваля. Приобрести билеты можно онлайн или в магазине «Пилот» по адресу: г. Тамбов, ул. Интернациональная, 30 А.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи выяснят, действительно ли на старейшей фабрике в Моршанске работникам не платят зарплату
Тамбовские тхэквондистки привезли награды с крупного турнира в Польше
В Тамбове вырастут тарифы на ЖКХ
В Пушкинской библиотеке Тамбова устроят новогодний карнавал
В Тамбовской области восстанавливают храм в честь иконы Божией Матери «Знамение», разрушенный более 70 лет назад
В Мичуринске работницу продуктового магазина осудили за продажу пива девочке-подростку
Тамбовчанка похитила у пенсионера плуг и сдала его в чермет
В Тамбовской области поймали 65-летнего саратовца с поддельным водительским удостоверением
Полицейские задержали тамбовчанина за серию краж из супермаркета
В Моршанске экс-депутату придется отдать государству квартиры и машино-места в Москве, стоимостью в 90 млн рублей
К своему 50-летию тамбовская детская школа искусств получила в подарок музыкальные инструменты и новое оборудование
В Тамбове на выходных соберутся дзюдоисты из 25 регионов
Водитель КамАЗа, «разметавший» по трассе «Ладу Гранту», был пьян
В Тамбовской области воронежца осудили сразу по трем статьям УК РФ и оштрафовали на 700 тысяч рублей
Тамбовчане лучше всех пробежали на лыжах и снегоступах
Задержали тамбовчанина, который на улице перебил фонари велосипедом
В университете Мичуринска откроют кафедру ветеринарии за 50 млн рублей
В Тамбовской области 14 молодежных проектов получили региональные гранты
В Тамбове еще не решили судьбу сгоревшего общежития на Новом проезде
Спортсмен из Тамбова взял «серебро» на первенстве мира по борьбе на поясах
В страшной аварии на тамбовской трассе погибли два человека и пострадала женщина: машину разорвало в клочья
В 2020 году больше половины бюджета Тамбовщины пойдет на школы, медучреждения и спортобъекты
Тамбовская спортсменка вошла в состав юношеской сборной России по дзюдо
Тамбовчанина осудили на 6 лет за сексуальное насилие над женщиной в гостинице
Тамбовские дворы к Новому году украсят 83 елки
Тамбовчанин незаконно получил грант в 1,5 млн рублей от управления сельского хозяйства
В Мичуринске на главной площади впервые устанавливают новую современную елку
Итоговое сочинение на Тамбовщине написали более 3 700 выпускников