В Пушкинской библиотеке Тамбова устроят новогодний карнавал

СЕГОДНЯ 15:34 2019-12-06T15:35:08+03:00

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Тамбовская областная научная библиотека им. А. С. Пушкина приглашает гостей и жителей города на новогодний карнавал по случаю 320-летнего юбилея новогодней елки в России. Праздник состоится 26 декабря в 18:00.

В 1699 году Петр I издал указ вести летоисчисление от Рождества Христова, и отмечать наступление Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января пышными гуляньями. С тех пор и пошла традиция новогодних елок и карнавалов, обязательным атрибутом которых была маска.

- Карнавальные костюмы, специальные фотозоны, музыкальные подарки, и, конечно, стихи и проза создадут праздничную атмосферу и позитивное настроение, которое обязательно сохранится в Новом 2020 году в стенах арт-пространства Пушкинской библиотеки. Ожидается много интересных творческих гостей и неожиданных выступлений. Завершится встреча дружеским чаепитием, обсуждением итогов уходящего года, и планов на предстоящий, - сообщили организаторы.

Праздник состоится в рамках заключительной встречи года в литературном кафе «Пушкинский чердак». Вход возможен только по предварительной записи. Возраст участников 16+. Подробная информация об участии в литературных встречах на «Пушкинском чердаке» для резидентов и зрителей в группе ВК и по телефону (4752) 72-77-00, доб. 304 или +79204894549.

ИСТОЧНИК KP.RU