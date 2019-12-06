В Тамбовской области восстанавливают храм в честь иконы Божией Матери «Знамение», разрушенный более 70 лет назад

СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-06T15:03:37+03:00

Навание храма передалось селу, раньше оно называлось Знаменское, а теперь - Знаменка

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В районном центре Знаменка Тамбовской области идут работы по восстановлению разрушенного в советские годы храма, возведенного в честь иконы Божией Матери «Знамение». Известно, что уже подготовлен земельный участок и завезен кирпич.

На место работ завезли кирпич

- Трапезная часть Знаменской церкви, закрытой в конце 1920-х годов, была взорвана в 1940 году; в 1946 году уничтожен сам храм. Сохранилась только полуразрушенная церковная колокольня. На территории парка были возведены постройки, - сообщает пресс-служба Тамбовской епархии.

Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» построили в 1743 году на месте сгоревшей деревянной сельской Покровской церкви по заказу генерала-поручика А.А. Загряжского. Это была первая каменная теплая церковь в Тамбовской губернии. Именно по этому храму село получило название Знаменское, а ныне — Знаменка.

- Для реставрации и росписи Знаменской церкви граф Строганов пригласил мастеров из столицы. Согласно сохранившимся местным преданиям оформление церкви воссоздавало интерьеры Исаакиевского собора — храма, где был крещен владелец имения, - уточнили в епархии.

Фото: Тамбовская епархия

ИСТОЧНИК KP.RU