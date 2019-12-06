Полицейские задержали тамбовчанина за серию краж из супермаркета

СЕГОДНЯ 13:01 2019-12-06T13:01:44+03:00

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В ноябре текущего года в отдел полиции № 1 города Тамбова поступили сразу несколько сообщений о краже продуктов и алкоголя из одного и того же супермаркета, расположенного в Ленинском районе. Изучив записи с камеры видеонаблюдения полицейские поняли, что преступления совершал один и тот же человек.

Какое-то время злоумышленнику удавалось скрываться от полиции, однако его все-таки нашли и задержали. Вором оказался 26-летний тамбовчанин. Парня доставили в отдел полиции, где он признался в кражах.

- Выяснилось, что всё ворованное он продавал неизвестным, чтобы получить деньги для своих нужд. Также удалось установить, что данный гражданин уже не раз привлекался к уголовной ответственности. По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU