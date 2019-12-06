В Тамбовской области поймали 65-летнего саратовца с поддельным водительским удостоверением

СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-06T13:33:59+03:00

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В Первомайском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 65-летнего жителя Саратовской области. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».

Установлено, что в апреле этого года в Москве незнакомый мужчина за 15 тысяч рублей изготовил на имя обвиняемого водительское удостоверение. В июне пенсионер выехал на своей «ГАЗели» из города Пушкино Московской области в Саратовскую область. На территории Первомайского района его остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Тогда и выяснилось, что водитель использует поддельные права.

- Согласно заключению эксперта бланк водительского удостоверения изготовлен не производством Госзнак, а способом струйной печати с использованием ПЭВМ и периферийного оборудования. Учитывая мнение государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнику наказание в виде ограничения свободы на 4 месяца, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU