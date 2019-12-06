В Мичуринске работницу продуктового магазина осудили за продажу пива девочке-подростку

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-06T14:28:16+03:00

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В Мичуринске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летней местной жительницы, работающей продавцом в местном магазине. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, неоднократно».

Установлено, что в 2017 году обвиняемую уже привлекали к административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним и приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей, который она до настоящего времени не оплатила. В мае этого года женщина, находясь на рабочем месте в магазине «Продукты», вновь нарушила закон и продала девочке-подростку пиво, не спросив у нее паспорт.

- С учетом личности подсудимой, обстоятельств совершения преступления, суд назначил злоумышленнице наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием из ее заработной платы 5% в доход государства условно, с испытательным сроком в 6 месяцев, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU